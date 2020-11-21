Девушка-боец MMA осталась недовольна своей «кровавой» победой

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кайла Харрисон одержала верх над своей соотечественницей Кортни Кинг на турнире Invicta FC 43.
На кадрах окончания боя, опубликованного в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass, видно, как Харрисон
Как сообщал NEWS.ru, российская дзюдоистка из Северной Осетии Мадина Таймазова стала обладательницей бронзовой медали на проходящем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 70 кг.
21-летняя спортсменка, становившаяся чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира, в первый свой сезон на взрослом уровне завоевала награду континентального первенства. В схватке за бронзу, длившейся почти десять минут, она эффектным броском сломила сопротивление своей ровесницы и принципиальной соперницы из Италии Аличе Беланди.