Девушка-боец MMA осталась недовольна своей «кровавой» победой

https://static.news.ru/photo/c8b8f6c0-2be5-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: invictafc/instagram.com

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кайла Харрисон одержала верх над своей соотечественницей Кортни Кинг на турнире Invicta FC 43.

На кадрах окончания боя, опубликованного в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass, видно, как Харрисон отходит от лежащей в крови поверженной соперницы в расстроенных чувствах. По выражению лица победительницы пользователи соцсети решили, что она расстроилась из-за того, что пришлось добивать оппонентку.

Как сообщал NEWS.ru, российская дзюдоистка из Северной Осетии Мадина Таймазова стала обладательницей бронзовой медали на проходящем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

21-летняя спортсменка, становившаяся чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира, в первый свой сезон на взрослом уровне завоевала награду континентального первенства. В схватке за бронзу, длившейся почти десять минут, она эффектным броском сломила сопротивление своей ровесницы и принципиальной соперницы из Италии Аличе Беланди.