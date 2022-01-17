«Держать Зе Луиша было безответственно»: Цорн ответил на обвинения игрока

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на слова бывшего форварда москвичей Зе Луиша, который выразил недовольство лечением, предоставленное клубом. По мнению функционера «железнодорожников», со стороны москвичей работа велась ответственно, а на расторжение контракта повлияла высокая зарплата футболиста, сообщает «Чемпионат.com».

Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях, — сказал Цорн.

Функционер подчеркнул, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. За дополнительной информацией по этому вопросу он посоветовал обратиться к директору по медицине и развитию «Локомотива» Хорхе Ивану.

Нападающий из Кабо-Верде присоединился к «Локомотиву» в 2020 году. На его счету один гол и три результативные передачи в 16 матчах. В текущем сезоне форвард провёл за московский клуб три встречи, в которых не отметился результативными действиями. 13 января «Локомотива» разорвал с ним контракт, выплатив зарплату до июня 2022 года.

Ранее Зе Луиш заявил, что инициатива расставания исходила от спортивного директора «железнодорожников» Томаса Цорна.