«Держать Зе Луиша было безответственно»: Цорн ответил на обвинения игрока
Директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на обвинения бывшего игрока клуба Зе Луиша
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
14:11, 17 января 2022
Томас ЦорнФото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на слова бывшего форварда москвичей Зе Луиша, который выразил недовольство лечением, предоставленное клубом. По мнению функционера «железнодорожников», со стороны москвичей работа велась ответственно, а на расторжение контракта повлияла высокая зарплата футболиста, сообщает «Чемпионат.com».
Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях, — сказал Цорн.
Функционер подчеркнул, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. За дополнительной информацией по этому вопросу он посоветовал обратиться к директору по медицине и развитию «Локомотива» Хорхе Ивану.
Нападающий из Кабо-Верде присоединился к «Локомотиву» в 2020 году. На его счету один гол и три результативные передачи в 16 матчах. В текущем сезоне форвард провёл за московский клуб три встречи, в которых не отметился результативными действиями. 13 января «Локомотива» разорвал с ним контракт, выплатив зарплату до июня 2022 года.
Ранее Зе Луиш заявил, что инициатива расставания исходила от спортивного директора «железнодорожников» Томаса Цорна.