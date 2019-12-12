https://static.news.ru/photo/c8c3efae-1d17-11ea-93ab-fa163e074e61_660.jpg Инна Дериглазова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рапиристка Инна Дериглазова и пловец Антон Чупков победители в номинации «Гордость России». Министерство спорта РФ отметило их заслуги в категориях «Спортсмен года» и «Спортсменка года».

Сообщается, что в 2019 году Дериглазова стала обладательницей двух золотых медалей на чемпионате мира. Девушка отличилась как в личном, так и в командном турнирах. Также она завоевала Кубок мира и стала обладательницей Гран-при. Что касается Антона Чупкова, то российский пловец установил мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсмен проплыл брассом 200-метровую дистанцию за 2 минуты и 6,12 секунды.

Церемония вручения национальной спортивной премии прошла в Москве.

В сентябре 2019 года журнал GQ признал хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2019 года.