Деревню Универсиады-2019 украсят фотографиями

Фотографиями красноярских школьников в поддержку спортсменов украсят коридоры Деревни Универсиады-2019, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.
Школьники к фотосессии подобрали подходящую экипировку, продумали костюмы, нарисовали плакаты, запаслись флагами и другими атрибутами поддержки спортсменов. На фотографиях будут отражены национальные черты всех стран-участниц.
Ранее News.ru cообщал, что медицинский персонал и волонтеров-медиков, которые будут задействованы в проведении зимней Универсиады — 2019, обучат английскому языку.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдёт с 2 по 12 марта.