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Деревню Универсиады-2019 украсят фотографиями

krsk2019.ru

спорт [ версия для печати ]

Фотографиями красноярских школьников в поддержку спортсменов украсят коридоры Деревни Универсиады-2019, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Школьники к фотосессии подобрали подходящую экипировку, продумали костюмы, нарисовали плакаты, запаслись флагами и другими атрибутами поддержки спортсменов. На фотографиях будут отражены национальные черты всех стран-участниц.

Ранее News.ru cообщал, что медицинский персонал и волонтеров-медиков, которые будут задействованы в проведении зимней Универсиады — 2019, обучат английскому языку.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдёт с 2 по 12 марта.


#Универсиада-2019
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