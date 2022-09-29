Там была претензия не в том, что он букву Z обозначил на своей форме, а в том, что этого нельзя делать в принципе, никаких букв, нигде. Если он написал, «Я люблю маму», его все равно бы оштрафовали и дисквалифицировали. Потому что есть регламенты. И вот это как раз на этом и сыграли наши противники, сделав из этого политическую историю. То есть, по большому счету, он немножко ее спровоцировал. Он не понимал, что нарушает нормы регламента, — сказала Журова.