Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала NEWS.ru о том, почему был дисквалифицирован российский гимнаст Иван Куляк. По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) поступил в соответствии с буквой закона.
Там была претензия не в том, что он букву Z обозначил на своей форме, а в том, что этого нельзя делать в принципе, никаких букв, нигде. Если он написал, «Я люблю маму», его все равно бы оштрафовали и дисквалифицировали. Потому что есть регламенты. И вот это как раз на этом и сыграли наши противники, сделав из этого политическую историю. То есть, по большому счету, он немножко ее спровоцировал. Он не понимал, что нарушает нормы регламента, — сказала Журова.
Но она добавила, что МОК сам нарушает приницип «спорт вне политики», и действует непоследовательно.
21 сентября стало известно, что дисквалифицированный гимнаст Куляк выступит на Спартакиаде в Казани. Турнир по спортивной гимнастике стартовал 26 сентября.
Полная версия интервью со Светланой Журовой будет опубликована в 11:00 мск.