Депутат прокомментировал слухи о допинге российского фигуриста на ОИ

Появившаяся в СМИ информация о том, что награждение спортсменов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине задерживается из-за сомнительного допинг-теста российского фигуриста, скорее всего, является домыслом, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он призвал ориентироваться на более надёжные источники, такие как Олимпийский комитет и Министерство спорта, пишет Lenta.ru.

Официальными источниками могут быть российский Олимпийский комитет, Министерство спорта, международная федерация, Международный олимпийский комитет и WADA. Других источников я не знаю. Я думаю, что в ближайший день-два, может, даже в ближайшие часы мы с вами получим официальную информацию о том, что же на самом деле случилось, — отметил Свищёв.

Он указал на то, что в сегодняшней непростой ситуации медиа нередко публикуют непроверенную информацию. Так, например, Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России на Украину.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. По данным Inside the Games, подозрительный допинг-тест сдал победитель командного турнира. Имя фигуриста не называется. Из-за этой ситуации была отложена церемония награждения спортсменов. В случае подтверждения информации сборную России могут лишить золотой медали.

Ранее победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.