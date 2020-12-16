Депутат Лебедев отказался винить Запад в проблемах России с допингом

https://static.news.ru/photo/b661b426-407b-11eb-a263-fa163e074e61_660.jpg Игорь Лебедев Фото: ldpr.ru

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

Мы должны прекратить рыдания и прекратить искать во всем руку Запада. Не он виноват в в наших проблемах. Не канцлер Германии заставляет нас жрать запрещённые препараты. Да, есть в этом решении доля политики, есть процент спортсменов, которые пострадали незаслуженно, но в целом ситуация выглядит печально и понятно, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru .

Депутат также заявил, что Россия обязана начать борьбу с допингом, ввести уголовную ответственность за употребление и прикрытие, начать работу с медицинским персоналом, тренерами, найти чиновников, которые допустили и виноваты в том, что у наших спортсменов отобрали медали Олимпиады в Сочи.

Но вместо борьбы мы переводим их в другие отделы и структуры. Правильно, насрал, иди и тут насри. Это просто ни в какие ворота не лезет, это позорище. Не надо употреблять допинг, не будет проблем, — добавил Лебедев.

Как писал NEWS.ru 17 декабря, CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.