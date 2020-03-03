https://static.news.ru/photo/263e5564-5d61-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кондаранцев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что все спортивные мероприятия проходят в прежнем режиме.

Пресс-служба Москомспорта заявила, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учётом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний.

Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось, — сказал Кондаранцев.

Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.