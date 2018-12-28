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Дело Зубкова будет рассмотрено после Нового года

Александр Зубков imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Зубков

спорт [ версия для печати ]

Руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что его дело будет рассмотрено независимой дисциплинарной комиссией Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 3 января.

«Независимая комиссия будет рассматривать моё дело 3 января», — приводит слова Зубкова РИА Новости.

Президент федерации бобслея России подчеркнул, что будет лично присутствовать на заседании. Также Зубков добавил, что 3 января будут рассмотрены дела трёх российских бобслеистов — Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина.

Александр Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх — 2014. За нарушение антидопинговых правил спортсмен был лишён награды на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Международный олимпийский комитет направил запрос на возвращение медалей.

В ноябре текущего года Мосгорсуд отказал в признании на территории Российской Федерации решения CAS о признании Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Олимпийский комитет России обжаловал данное решение. Решение по апелляции будет озвучено 11 января 2019 года.


#бобслей #АлександрЗубков
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