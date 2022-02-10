Положительный тест на допинг Валиевой официально подтвержден

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда. Об этом в пятницу, 11 февраля, объявило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В допинг-тесте 15-летней спортсменки, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA. Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило её участвовать в Олимпийских играх.

МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметадизине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований.

Валиева обжаловала это решение в Дисциплинарном допинговом комитете РУСАДА 9 февраля, комитет постановил отметить временное отстранение фигуристки от участия в ОИ. Спортивный арбитражный суд должен рассмотреть дело россиянки до того, как пройдут соревнования в короткой программе, запланированные на 15 февраля.

Ранее американский журналист Дэн Ветзель написал статью для сайта Yahoo Sports о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что Россия напичкала допингом юную спортсменку, однако это ей сойдёт с рук в силу возраста.