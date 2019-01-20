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Действующий чемпион Australian Open вылетел с турнира

Роджер Федерер Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Роджер Федерер

спорт [ версия для печати ]

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии уступил греческому спортсмену Стефаносу Циципасу.

Матч длился 3 часа 50 минут и завершился со счётом 6:7(11:13), 7:6(7:3), 7:5, 7:6(7:5). Теннисисты трижды решали судьбу сета тай-брейком, и дважды грек оказывался сильнее.

Федерер — третья ракетка мира, ранее на протяжении рекордных 310 недель в сумме он занимал первую строчку рейтинга. Швейцарец 20 раз выигрывал турниры серии Большого шлема. Он побеждал на Открытом чемпионата Австралии шесть раз в карьере, и последняя победа швейцарца на этом турнире приходится на 2018 год.

Циципас на мэйджоре посеян под 14-м номером. В ¼ финала грек сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом, который в первом круге обыграл бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии-2018 датчанка Каролин Возняцки также уже покинула турнир. В матче третьего круга её обыграла россиянка Мария Шарапова.

Как писал News.ru, охрана задержала действующего чемпиона Australian Open.


#теннис #РоджерФедерер
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