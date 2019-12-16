https://static.news.ru/photo/4c923652-2019-11ea-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дед Мороз обещал помочь российским спортсменам, которых Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило от участия в крупных турнирах. При этом, отметил он, каждый получит то, что заслужил.

Распорядитель Нового года также уточнил, что всегда болеет «за честный, достойный спорт».

Всё, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать, — приводит слова Деда Мороза РИА Новости.

Исполком WADA 9 декабря наложил санкции на российский спорт в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди прочего ограничения предполагают четырёхлетний запрет на участие в международных соревнованиях под национальным флагом и с какой-либо государственной символикой.

Как писал NEWS.ru, геральдический совет при президенте России может создать особый флаг, под которым российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях.