«Даже не витаминка»: Кокляев прокомментировал допинг фигуристки Валиевой

Стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил своё отношение к положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала во время Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен выразил уверенность, что препарат триметазидин, найденный в её анализах, не оказывает никакого влияния на организм.

В тяжёлой атлетике я могу пальцем ткнуть в человека, который провалит тест на допинг, а препарат, который употребляла Валиева, он как рибоксин. Это витамин. Триметазидин не увеличивает мышцы и не даёт выносливости. Это как мельдоний. Из мухи сделали слона. Это не тестостерон и не психотропный препарат. Это даже не витаминка, а конфетка в мире допинга. Его даже нельзя причислить к допингу, — сказал Кокляев.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

На Олимпийских играх — 2022 спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.