«Даже не понимал, что гений»: игрок сборной СССР рассказал, каким был Пеле Советский футболист Пономарев рассказал, что Пеле был скромным и порядочным человеком

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Пеле, 1958 год

Игрок сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Пеле был скромным человеком и гениальным футболистом. Советский защитник рассказал, что ему удалось лично пообщаться с легендой бразильского футбола после матча между национальными сборными Советского Союза и Бразилии, сыгранного в июле 1965 года.

Он никак не выделялся на фоне других, король футбола был со всеми на равных, как обычный футболист. Сразу было видно, что это скромный и порядочный человек. У меня тогда сложилось ощущение, что он даже не понимал, что является гением, выдающимся футболистом, — высказался Пономарев.

Он сравнил Пеле с легендами советского спорта вратарем Львом Яшиным, нападающим Всеволодом Бобровым и форвардом Эдуардом Стрельцовым. При этом, как указал Пономарев, Пеле удалось «не скатиться» на социальное дно и не погрязнуть в наркотиках, в отличие от его товарищей по сборной.

Например, Гарринча увлекался наркотиками, алкоголем, умер в нищете. Другой великий футболист из Южной Америки — Марадона — тоже пускался во все тяжкие. Просто психика этих людей не выдержала, они поддались искушению славы. Такими же «великими» считают себя многие современные «звезды». Пеле был другим, — отметил Пономарев.

По словам советского спортсмена, даже в сравнении со звездой «Пари Сен-Жермен» нападающим Лионелем Месси Пеле «выше всех на голову». При этом легенда бразильского футбола, как указал Пономарев, вел достаточно скромный образ жизни: не покупал дорогие машины и не сорил деньгами.

Сейчас Роналду, например, не скрывает, что уже миллиардер. Другие футболисты тоже богатеют на глазах. Пеле таких денег в глаза не видел. Клуб «Сантос» из Сан-Паулу, в котором он играл почти 20 лет, не мог ему давать больших заработков. Он стал состоятельным только после того, как сборная Бразилии трижды выиграла Кубок мира, — добавил советский футболист.

Пеле умер 29 декабря. Ему было 82 года. В последнее время спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Гражданская панихида состоится 2 января на стадионе родного футбольного клуба Пеле «Сантос» в Сан-Паулу.

Пеле являлся единственным в мире футболистом, который сумел трижды стать чемпионом мира. Он становился победителем мировых первенств в составе сборной Бразили в 1958, 1962 и 1970 годах.