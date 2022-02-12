«Давно пора»: Евгений Дементьев оценил победу российских лыжников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине. По его словам, россияне давно заслужили золотые медали своими стабильными выступлениями в последние годы.

Давно пора уже ребятам выиграть золото. Парни всегда выступали на уровне. В том числе и на последнем чемпионате мира. Всегда не хватало самой малости. Сегодня полностью собрались, и как вчера девчонки, показали, что их интересует только победа. Никто даже не рыпнулся. Крутая была эстафета, — сказал Дементьев.

Также он отметил вклад в успехи сборной 29-летнего лыжника Сергея Устюгова, который выступил на четвёртом этапе.

Когда Устюгов на последнем подъёме начал давать «пять» тренерам сборной, я понял, что победа от нас уже не уйдёт. За него я рад особенно. Он больше всех заслужил это золото. Оно пришло к нему только на третьей Олимпиаде. Вторую он пропустил по непонятным причинам. Сергей заслужил эту награду как никто другой, — подытожил олимпийский чемпион.

Дементьев объяснил, что отличное выступлении российских лыжников стало возможным в том числе благодаря удачному началу Олимпийских игр, когда в первой же гонке Александр Большунов принёс сборной России золотую медаль в скиатлоне.

Однозначно три золотые медали — это большой успех. Хорошо, что успехи начались с первой гонки. Это дало команде небольшой стимул и спокойствие. Дальше будет интереснее смотреть. Ребята будут более раскованно выполнять свою работу, — заявил эксперт.

В воскресенье российские лыжники выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды РФ выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.