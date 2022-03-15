Даниил Медведев лишится статуса первой ракетки мира на следующей неделе

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Российский теннисист Даниил Медведев лишится первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянина обойдёт серб Новак Джокович.

Медведев утратит первую позицию из-за поражения в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису. Уроженец Москвы потерпел поражение в этом противостоянии со счётом 6:4, 3:6, 1:6.

Для того чтобы сохранить первое место в рейтинге, россиянину надо было дойти до стадии четвертьфиналов.

Примечательно, что Джокович полностью пропускает турниры в США, в том числе в Индиан-Уэллсе и Майами.

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира 24 февраля, когда на турнире в Акапулько обыграл испанца Пабло Андухара и пробился в полуфинал. Джокович в это время проиграл на турнире ATP в Дубае.