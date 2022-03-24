«Далека от спорта»: реакция ФФККР на критику канадской журналистки

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о профессиональной деятельности канадской журналистки Беверли Смит. Чиновник выразил недоумение её радости относительно отсутствия российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию, потому что уровень турнира стал ниже, сообщает Metaratings.ru.

Мне очень стыдно за этого журналиста, потому что она не понимает, что такое чемпионат мира. Чемпионат мира прежде всего соревнования, где соревнуются сильнейшие. Но когда сильнейших нет на этом чемпионате, то турнир теряет свою зрелищность и свой авторитет. Что это за журналист вообще? Беверли Смит в целом очень далека от спорта, — сказал Писеев.

В своей публикации Смит выразила радость, что в короткой программе соревнований среди женщин ни одна участница не совершила прыжка с тройным оборотом. Она посчитала это «разумным катанием».

Отметим, что на Олимпийских играх все три российские спортсменки исполняли прыжки с четырьмя оборотами. Причём Александра Трусова впервые истории смогла выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал во французском городе Монпелье 23 марта. Турнир продлится до 27 марта.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление японки Каори Сакамото, занявшей промежуточное первое место. По её словам, фигуристка в короткой программе продемонстрировала прокат 20-летней давности, а российские спортсменки обошли бы её с лёгкостью.