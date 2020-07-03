Дагестанцев просят не приезжать на похороны Абдулманапа Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/dca713d8-bd4a-11ea-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Администрация АСП «Село Сильди»

Родственники заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) попросили жителей Дагестана не приезжать на похороны и ограничиться соболезнованиями по телефону. Прощание с выдающимся наставником пройдёт в узком кругу.

Я хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались, чтобы они на телефонном режиме как-то связались. Я бы не хотел, чтобы дальше пневмония (коронавирусная инфекция нового типа. — NEWS.ru) распространилась, — заявил брат Абдулманапа Нурмагомедова — Нурмагомед Нурмагомедов.

Глава Кизилюртовского района республики Магомед Шабанов поблагодарил родственников за поддержку, за то, что семья старается ограничить число людей на похоронах, говорится на официальной странице муниципального образования в социальной сети Instagram. К землякам также обратились имам мечети села Кироваул Дауд Даудов и основатель спортивного клуба им. Базарганова Мурад Базарганов.

Об уходе из жизни Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 3 июля 2020 года. Около 13:00 сердце тренера остановилось. В последние недели он находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из больниц Москвы. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Нурмагомедов-старший был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала чемпиона Ultimate Fighting Champiоnship (UFC) Хабиба Нурмагомедова спокойно воспринять все невзгоды и не принимать поспешных решений по поводу карьеры из-за гибели отца Абдулманапа.