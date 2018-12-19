Дадонова признали второй звездой дня в НХЛ

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Евгений Дадонов

Российский хоккеист «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов признан второй звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забил две шайбы и отметился результативной передачей в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Первой звездой дня НХЛ стал вратарь «Филадельфии» Картер Харт, который отразил 20 из 22 бросков во встрече против «Детройт Ред Уингз» (3:2). Это был дебютный матч за карьеру в НХЛ для 20-летнего голкипера.

Третьей звездой дня стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, который сумел оставить свои ворота в неприкосновенности во встрече против «Минессоты Уайлд» (4:0).

News.ru ранее сообщал, что российский хоккеист Никита Кучеров попал в список лучших снайперов НХЛ.