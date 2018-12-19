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Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря

Евгений Дадонов (слева) Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Дадонов (слева)

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Флориды Партенз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), россиянин Евгений Дадонов помог команде победить в матче регулярного чемпионата против «Баффало».

Исполняя буллит, хоккеист попал точно в голкипера соперника Картера, но шайба проскочила сквозь его щитки и пересекла линию ворот.

Видео появилось в Twitter Eurosport.

Встреча окончилась со счётом 5:2. Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Россиянин перешёл во «Флориду» в 2017 году из питерского СКА. В таблице Восточной конференции НХЛ команда занимает 14-е место.

Как писал News.ru, Капризов отказался считать свою шайбу исторической.


#хоккей #НХЛ #ЕвгенийДадонов
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