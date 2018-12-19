Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря

Нападающий «Флориды Партенз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), россиянин Евгений Дадонов помог команде победить в матче регулярного чемпионата против «Баффало».
Исполняя буллит, хоккеист попал точно в голкипера соперника Картера, но шайба проскочила сквозь его щитки и пересекла линию ворот.
Видео появилось в Twitter Eurosport.
В новой версии словаря Даля вместо слова «везение» будет фото Дадонова. Буллит вроде бы не реализован, но... pic.twitter.com/1L8rXHu2BF— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 19 декабря 2018 г.
Встреча окончилась со счётом 5:2. Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
Россиянин перешёл во «Флориду» в 2017 году из питерского СКА. В таблице Восточной конференции НХЛ команда занимает 14-е место.
Как писал News.ru, Капризов отказался считать свою шайбу исторической.