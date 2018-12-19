Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря

https://news.ru/storage/news/6f75194a002be373c8d39e496521ebbb/d11d90e9-301c-4394-ac2c-8bbd81eaeff5_850.jpg Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Дадонов (слева)

Нападающий «Флориды Партенз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), россиянин Евгений Дадонов помог команде победить в матче регулярного чемпионата против «Баффало».

Исполняя буллит, хоккеист попал точно в голкипера соперника Картера, но шайба проскочила сквозь его щитки и пересекла линию ворот.

Видео появилось в Twitter Eurosport.

В новой версии словаря Даля вместо слова «везение» будет фото Дадонова. Буллит вроде бы не реализован, но... pic.twitter.com/1L8rXHu2BF — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 19 декабря 2018 г.

Встреча окончилась со счётом 5:2. Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Россиянин перешёл во «Флориду» в 2017 году из питерского СКА. В таблице Восточной конференции НХЛ команда занимает 14-е место.

Как писал News.ru, Капризов отказался считать свою шайбу исторической.