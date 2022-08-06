Дацик победил Монсона в бою по правилам ММА в Москве

Фото: Артём Соболев / NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил американца Джеффа Монсона в поединке ММА в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ». Судьи отдали победу Дацику единогласно по результатам трёх раундов. В послужном списке россиянина теперь 14 побед и 16 поражений.

Российский спортсмен провёл бой в ММА впервые за последние три года. Перед этим в ноябре 2019-го он победил соотечественника Андрея Кирсанова. Вячеслав Дацик принимал участие в поединках по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу, на голых кулаках.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ранее заявил, что взял бы президента России Владимира Путина в футбольную команду, за которую теперь выступает. Экс-фигурист подписал контракт с FC Broke Boys из Медиалиги и уже провел за него один матч.

Медиалига — это футбольный проект, возникший в 2022 году. Десять команд, каждая из которых состоит из блогеров, артистов, профессиональных футболистов и других спортсменов, соревнуются между собой. Привлекательность турнира состоит в интересной подаче: огромное количество операторов, микрофоны на судьях и пресс-конференции в стиле треш-тока.