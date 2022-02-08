Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

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Российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине. Он стал лучшим среди россиян на этом старте.

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Он допустил два промаха и прошёл дистанцию за 48 минут и 47 секунд.

Второе место занял белорус Антон Смольский, который не допустил промахов на огневых рубежах и отстал от победителя на 14 секунд. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё. Он допустил два промаха.

Отметим, что Цветков шёл лидером до заключительной стрельбы, но не сумел закрыть одну мишень последним патроном. При идеальной стрельбе россиянин претендовал бы на победу в индивидуальной гонке.

7 февраля российская биатлонистка Кристина Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.