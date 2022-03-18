ЦСКА забил в ворота «Рубина» шесть мячей, у казанцев удалили игрока

Футболисты ЦСКА одержали победу над казанским «Рубином» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Московский клуб выиграл со счётом 6:1.

У армейцев голами отметились только футболисты, которые пополнили состав этой зимой. Причём полузащитник Юсуф Языджи забил три мяча. По голу забили игроки центра поля Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. В составе «Рубина» отличился Константин Кучаев, который ранее выступал за ЦСКА.

При этом у казанского клуба за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник Александр Ломовицкий. Кроме того, второй гол «армейцев» был забит с нарушением правил, после игры рукой, о чём в Telegram написал бывший арбитр Игорь Федотов.

После этого матча команды не изменили своего турнирного положения. ЦСКА продолжает занимать третье место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился на десятой строчке.

Отметим, что удалённый Ломовицкий перешёл в «Рубин» из «Спартака» в январе этого года. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на 4,5 года.