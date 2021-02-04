ЦСКА планирует вернуть Рондона в чемпионат РФ

https://static.news.ru/photo/a9c14b08-66e3-11eb-8828-96000091f725_660.jpg Фото: DeFodi.eu, via www.imago-images

Футбольный клуб ЦСКА может вернуть в чемпионат РФ бывшего форварда «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона. На данный момент футболист играет за китайский «Далянь про», однако армейцы им уже интересуются.

На текущий день ЦСКА ищут нападающего. Рондон для них сейчас является наилучшей кандидатурой, сообщает «Чемпионат.com».

Со спортсменом уже проведены соответствующие консультации. Сам футболист не против перехода в команду «красно-синих». Правда, другие подробности его возможного контракта с «армейцами» не уточняются, передаёт издание Чемпионат.com.

Стоит заметить, что контракт с китайским футбольным клубом у Рондона действует до 31 декабря 2022 года. Не исключено, что если форвард вознамерится действительно перейти в российскую команду, то ему придётся выплатить «Даляню» компенсацию.

До этого Рондон выступал за английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл», испанские «Малагу» и «Лас-Пальмас». Вместе с «Зенитом» он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее NEWS.ru писал, что переизбранный президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда стоит ожидать изменений формата проведения чемпионата России. По его словам, инициатива должна исходить от самих лиг.