ЦСКА попрощался ещё с одним игроком до конца сезона

https://news.ru/storage/news/00af282b530096bbf4a5d900f38acf2f/50f69bcf-0d9b-4cfe-8e1b-46f2f6efb975_850.jpg Виталий Белоусов/РИА Новости

Астемир Гордюшенко

Полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко завершит сезон-2018/19 в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тюмень».

Футболист перешёл в тюменскую команду на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Гордюшенко — воспитанник армейцев. В текущем сезоне 21-летний хавбек появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметился одной результативной передачей.

«Тюмень» в таблице ФНЛ находится на 18-й позиции из 20 возможных.

Как писал News.ru, ЦСКА избавился от Хосонова до конца сезона.