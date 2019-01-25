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ЦСКА попрощался ещё с одним игроком до конца сезона

Астемир Гордюшенко Виталий Белоусов/РИА Новости

Астемир Гордюшенко

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко завершит сезон-2018/19 в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тюмень».

Футболист перешёл в тюменскую команду на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Гордюшенко — воспитанник армейцев. В текущем сезоне 21-летний хавбек появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметился одной результативной передачей.

«Тюмень» в таблице ФНЛ находится на 18-й позиции из 20 возможных.

Как писал News.ru, ЦСКА избавился от Хосонова до конца сезона.


#футбол #ЦСКА
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