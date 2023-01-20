ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на московской арене «Мегаспорт» и завершилась победой хозяев со счетом 100:80.

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Алексей Швед, на его счету 24 очков и 16 передач (дабл-дабл). В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Томаса Эртеля.

ЦСКА по итогам первого этапа регулярного сезона выиграл все 22 матча. В активе «Зенита» 16 побед и шесть поражений, третье место в чемпионате.

В ноябре 2022 года сборная Франции по баскетболу отказалась от игрока Томаса Эртеля за переход в «Зенит». Разыгрывающий санкт-петербургского клуба перед Евробаскетом-2022 подписал бумагу о том, что не будет играть в России и Белоруссии, пока продолжается конфликт на Украине.

В Единой лиге ВТБ также выступают форвард Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и центровой Луи Лабери (УНИКС), которые были летом временно исключены из сборной Франции после подписания контрактов с российскими клубами.