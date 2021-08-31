ЦСКА объявил об уходе хорвата Влашича в «Вест Хэм»

Нападающий футбольного московского клуба ЦСКА, игрок хорватской сборной Никола Влашич подписал контракт с клубом Английской премьер-лиги «Вест Хэм». Об этом официально объявила пресс-служба столичной команды.

23-летний игрок выступал за «красно-синих» с августа 2028 года. С тех пор он провёл 108 матчей и забил 33 гола. Среди них был и такой знаковый, как победный мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич продолжит свою карьеру в @WestHam. Спасибо, Никола, и успехов! — говорится в сообщении московского клуба.

До этого стало известно, что англичане заплатят за хорвата около €30 млн. «Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса в нынешнем сезоне также выступит в розыгрыше Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла шотландцев в заключительном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 3:1. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич помог хорватам добиться победы и пройти в 1/8 финала со второго места. На 17-й минуте именно 23-летний хавбек, получивший передачу от Перишича, открыл счёт встречи.