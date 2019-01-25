ЦСКА избавился от Хосонова до конца сезона

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов до конца сезона-2018/19 будет защищать цвета «Тамбова», выступающего во втором по силе дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Детали сделки не раскрываются. О заключении договора сообщает пресс-служба «армейцев».
В текущем сезоне 20-летний хавбек провёл за клуб восемь матчей и забил один мяч — победный в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
Тамбовчане — лидеры турнирной таблицы ФНЛ. После 24 матчей команда набрала 47 очков.
ЦСКА после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) находится на третьей строчке. «Красно-синие» отстают от лидера — петербургского «Зенита» — на четыре очка.
Как писал News.ru, форвард ЦСКА близок к переезду в Польшу.