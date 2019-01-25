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ЦСКА избавился от Хосонова до конца сезона

Хетаг Хосонов pfc-cska.com

Хетаг Хосонов

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов до конца сезона-2018/19 будет защищать цвета «Тамбова», выступающего во втором по силе дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Детали сделки не раскрываются. О заключении договора сообщает пресс-служба «армейцев».

В текущем сезоне 20-летний хавбек провёл за клуб восемь матчей и забил один мяч — победный в игре за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

Тамбовчане — лидеры турнирной таблицы ФНЛ. После 24 матчей команда набрала 47 очков.

ЦСКА после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) находится на третьей строчке. «Красно-синие» отстают от лидера — петербургского «Зенита» — на четыре очка.

Как писал News.ru, форвард ЦСКА близок к переезду в Польшу.


#футбол #ЦСКА
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