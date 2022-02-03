COVID-19 в хоккее и состав фигуристов: Олимпиада уже стартовала

3 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась квалификация во фристайле (могул), а также прошли матчи группового турнира в женском хоккее и миксте кёрлинга. Россиянка Анастасия Смирнова вышла в финал, а сразу у двух хоккейных сборных России обнаружилась эпидемия COVID-19. Рассказываем подробно о том, что случилось на Играх в четверг и какие соревнования пройдут в пятницу.

Эпидемия в хоккее

Строго говоря, Олимпийские игры начались ещё в среду, когда стартовали первые матчи в турнире по кёрлингу в миксте, а уже в четверг прошли сразу три тура в этом виде спорта. Кроме того, в этот же день начали соревноваться хоккеистки.

Однако из стана сборной России пришли плохие новости — шесть девушек из российской хоккейной команды сдали положительные тесты COVID-19. Болезнь выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.

Столько же положительных анализов поступило и из стана мужской сборной России, которая добиралась до Пекина отдельным от других российских спортсменов рейсом. Сознательные хоккеисты своим нежеланием быть одной командой с остальными невольно спасли российский спорт от больших неприятностей. Известно, что в Пекине положительные тесты оказались у запасных Дмитрия Шугаева и Кирилла Марченко. Фамилии ещё четверых не названы. Но понятно, что они отправятся на карантин.

Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин fhr.ru/Федерация хоккея России

Сама история очень удивительная, потому что хоккеисты тестировались перед вылетом, и именно из-за положительных тестов в команде не оказалось Сергея Плотникова и Артёма Анисимова, которые ещё могут присоединиться к остальным. По прилёте в Китай перебила результат россиян только сборная Латвии. У неё обнаружились сразу семь заболевших.

Старт соревнований

Главной спортивной новостью дня Олимпиады можно считать прошедшую квалификацию в могуле. Анастасия Смирнова смогла отобраться в финал. Но результат россиянки более чем на 10 баллов уступает результату победительницы квалификации австралийки Джакары Энтони, поэтому едва ли российская спортсменка сумеет побороться за медали.

Другие российские представители могула, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко, Никита Андреев и Никита Новицкий уже могут возвращаться домой. Олимпийские игры для них завершились, хотя ещё не состоялась даже официальная церемония открытия, намеченная на 4 февраля в 14:00 мск.

Что будет в пятницу

Перед ней успеют завершиться первые соревнования в фигурном катании, безусловно, одном из самых любимых видов спорта в России. Возможно, только участие российских хоккеистов в финале Олимпиады может перебить рейтинги фигуристов на телевидении.

Начнут выступать фигуристы, конечно, не в самое удобное для российского зрителя время — в пятницу в 05:00 мск. Мужская короткая программа откроет командные соревнования. Следом на лёд выйдут танцоры, а в 08:15 мск выступят пары.

Состав всех участников короткой программы уже известен. В пятницу выступят Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В воскресенье свой прокат покажет Камила Валиева. Участников произвольной программы назовут позже.

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила, что тренеры заявили на командный турнир сильнейших фигуристов страны.

Состав абсолютно логичный и ожидаемый — все первые номера в строю. Это означает, что на командный турнир ставки действительно высоки, нужно побеждать, поэтому нет права на ошибку. Конечно, есть возможность произвести две замены, но это будет решать команда. Многое зависит от того, как пройдёт короткая программа, — сказала Роднина.

В четверг женская сборная России по хоккею возобновила тренировки после изоляции, а 4 февраля должна сыграть с командой Швейцарии. В тренировке приняли участие 18 полевых игроков и два вратаря.

Из-за проблем с COVID-19, сборная России испытывает недобор игроков накануне матча, но на последнем чемпионате мира россиянки два раза обыграли представительниц Швейцарии — 3:1 в группе и 3:2 ОТ в плей-офф, поэтому будем рассчитывать на победу.