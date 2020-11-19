У главы Федерации велосипедного спорта России диагностировали COVID-19

https://static.news.ru/photo/2f7a0de4-2a5c-11eb-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Екимов Фото: Yorick Jansens/Global Look Press

Президент Федерации велосипедного спорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов заразился коронавирусом.

Об этом сообщил он сам, добавив, что сдал положительный тест на коронавирус. По словам президента Федерации велоспорта РФ, болезнь у него протекает в лёгкой форме, передаёт РИА Новости.

Почувствовал симптомы, решил сдать тест, и после того как получил положительный результат, конечно же, ушел на самоизоляцию, — поделился он.

По словам Екимова, скоро он должен принять участие в конференции. В связи с этим, находясь на самоизоляции, трёхкратный олимпийский чемпион, как отметил он сам, продолжает работать в удалённом режиме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более двух миллионов россиян заразилось коронавирусной инфекцией за всё время пандемии. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19.