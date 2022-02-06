Чудо на трамплине, скандал в хоккее и ожидаемое золото: итоги дня на ОИ

Четвёртый день на Олимпиаде в Пекине принёс в копилку сборной России очередные медали. Фигуристы на классе довели до победы командный турнир, а прыгуны с трамплина завоевали сенсационное серебро в командном миксте. Не обошлось и без крупного скандала. Подводим итоги соревновательного дня, а также рассказываем о том, за кого болеть завтра.

Предсказуемый триумф

День начался с уверенной победы сборной России в командных соревнованиях фигуристов. Произвольные программы представили танцевальные дуэты, спортивные пары и девушки-одиночницы. В двух последних дисциплинах россиянки с лёгкостью одержали победы. Деклассировать соперников не помешали даже падения: Александр Галлямов уронил Анастасию Мишину на лёд, а Камила Валиева неудачно исполнила четверной тулуп.

Без падений у россиян обошлось в соревнованиях танцевальных дуэтов, но там Никита Кацалапов и Виктория Синицина оказались на втором месте. Спортсмены допустили несколько помарок и пропустили вперёд американцев Мэдисон Чок и Эван Бейт, однако на итоговый результат это не повлияло. Золотые медали уехали в Россию, а Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Скандальный лёд

Рядовой матч олимпийского турнира между россиянками и канадками, который спокойно должен был завершиться крупной победой последних, спровоцировал пока самый громкий скандал на этих Играх. Россиянки не успели получить результаты тестов на коронавирус до начала встречи, а канадки встали в позу и отказались выходить на площадку. Пришлось подключать МОК и IIHF, после долгих переговоров начало игры отложили, а также договорились о том, что обе команды будут играть в медицинских масках.

Как можно было пойти на это безумие, понять сложно, ведь в маске не так-то просто долго ходить, не то что играть в хоккей. В итоге результаты тестов пришли только после второго периода, после чего россиянки провели третий период без масок. Упорные канадки продолжили убивать себя и так и не открыли лиц. Игра же, кстати, завершилась предсказуемой победой североамериканской сборной со счётом 6:1.

Мимо призов

В женской индивидуальной гонке просто отвратительно выступили практически все российские биатлонистки. Особенно отличились Евгения Буртасова, допустившая шесть промахов, и Ульяна Нигматуллина, которая с каждым рубежом увеличивала количество неточных выстрелов и в конце концов насобирала аж десять промахов. Это абсолютно худший результат среди всех участниц гонки! Такая «феноменальная» стрельба позволила Нигматуллиной оказаться лишь на 78-м месте, Буртасова расположилась на соседней 77-й строчке.

Светлана Миронова на фоне подруг по команде выступила небезнадёжно, заняв 23-е место с тремя промахами, а главной звездой в составе российской сборной предсказуемо стала Кристина Резцова. Она с нулём прошла первые два рубежа, а на третьей лёжке допустила очень обидные два промаха последними выстрелами, которые перечеркнули её надежды на медаль. Чистая стрельба сделала бы Резцову олимпийской чемпионкой, а один промах позволил бы попасть в медали, однако в этот раз всё закончилось лишь девятым местом.

После гонки Резцова рыдала, а также не смогла объяснить произошедшее в третьей стрельбе. Золото же досталось немке Денизе Херрман, второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, а тройку сильнейших замкнула представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Светлана Миронова Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Исторический успех

Вторая медаль дня для сборной России пришла с совсем неожиданной стороны. Российскую команду по прыжкам с трамплина в командном миксте никто не относил к числу фаворитов, но летающим лыжникам благодаря прекрасному выступлению и дикому стечению обстоятельств удалось добраться аж до второй позиции. Практически всех главных конкурентов россиян — японцев, немцев, норвежцев — лишали попыток из-за неправильных костюмов у спортсменов. Из топов этой участи избежали лишь словенцы, которые и выиграли золото.

В любом случае россияне выступили отлично и воспользовались шансом завоевать историческую медаль. До этого никто из российских прыгунов с трамплина не добирался до призовых олимпийских мест, а во времена СССР единственную победу в 1968 году одержал Владимир Белоусов. Даже у советских спортсменов ни до, ни после не было ни одной медали в этом виде спорта. Теперь же Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов вписали свои имена в историю.

Старты вторника

Спортсмены 8 февраля разыграют десять комплектов наград. В некоторых дисциплинах россияне обязательно поборются за медали.

Фигурное катание

04:15 мск — одиночное катание, мужчины, короткая программа. Наши: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв.

Изначально специалисты и тренеры не относили российских спортсменов к числу претендентов на медали, но блестящее выступление Марка Кондратюка в командном турнире заставило изменить это мнение.

Фристайл

05:00 — 05:42 — женщины, биг-эйр, финал. Наши: Анастасия Таталина.

Спортсменка преодолела квалификацию с третьим результатом, ей вполне по силам побороться даже за победу. Тем более, в этой дисциплине она является действующей чемпионкой мира.

Сноуборд

05:40 — 10:41— женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация, плей-офф и финалы. Наши: София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Милена Быкова.

Тут одним из претендентов на победу является София Надыршина. Именно россиянка является лидером Кубка мира в этой дисциплине в нынешнем сезоне.

06:07 — 10:48 — мужчины, параллельный гигантский слалом, квалификация, плей-офф и финалы. Наши: Дмитрий Логинов, Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачёв.

Здесь главные надежды российских болельщиков связаны с двукратным чемпионом мира в этой дисциплине Дмитрием Логиновым.

Биатлон

11:30 — мужчины, индивидуальная гонка, 20 километров. Наши: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков.

Потенциально каждый из россиян способен показать высокий результат, однако лидерами команды являются Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Особые надежды с учётом блестящего выступления в смешанной эстафете связаны с последним.

Конькобежный спорт

13:30 — мужчины, 1500 метров. Наши: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Попадание на пьедестал почёта кого-то из россиян очень маловероятно.

Лыжные гонки

11:00 — 14:47 — женщины, спринт, квалификация, плей-офф, финал. Наши: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Вероника Степанова.

Россиянки больше года не попадали в призы в этой дисциплине на этапах Кубка мира. Вряд ли что-то изменится на Олимпиаде.

11:50 − 15:00 — мужчины, спринт, квалификация, плей-офф, финал. Наши: Александр Большунов, Александр Терентьев, Артём Мальцев, Сергей Устюгов.

Подвигов от лидера сборной России Александра Большунова в этом виде программы ждать не стоит, в спринте он никогда не блистал. Его партнёры по команде в этом сезоне тоже не отличаются стабильностью, здесь наилучшие шансы на золото у норвежца Йоханнеса Клебо. Но побороться за медаль россиянам вполне по силам.

Санный спорт

14:50 — 16:35 — женщины, одноместные сани третья и четвёртая попытки. Наши: Татьяна Иванова, Виктория Демченко.

После двух попыток Иванова с отставанием 0,591 секунды от лидера Натали Гайзенбергер из Германии идёт на третьем месте. Приличный отрыв и у идущей второй другой представительницы Германии — Анны Беррейтер. На победу и серебро россиянке будет рассчитывать тяжело, а вот бронзу нужно отстоять. Демченко с 31-м результатом очень далеко.

Хоккей

16:10 — женщины, групповой этап, Россия — Финляндия.