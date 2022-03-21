«С его карьерой покончено». Волкову не быть чемпионом UFC

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков на минувших выходных потерпел сокрушительное поражение от британца Тома Аспиналла, которое стоило ему всех амбиций в титульной гонке. NEWS.ru оценивает перспективы бывшего студента «Бауманки» и объясняет, почему Александр Шлеменко поставил крест на карьере Драго.

Роковой Льюис

Несмотря на статус сильнейшего тяжеловеса России, который закрепился за спортсменом в последние пять лет, Александр Волков никогда не был популярным на медийном пространстве. Беззлобное чувство юмора, отсутствие скандалов и совершенно не бойцовская внешность создали впечатление, что он — случайный человек в смешанных единоборствах.

Вопреки этому Александр стал чемпионом Bellator, а позже подписал контракт с UFC, где в 2018 году совершенно заслуженно входил в пятёрку лучших бойцов организации. Прогресс и развитие Волкова отмечали практически все. Но в глобальный успех Драго все-таки не верилось.

После четырех побед подряд в UFC он вышел на Деррика Льюиса. 14 из 15 минуты шли под полным контролем россиянина, который совершенно ничего не позволил сделать сопернику. Но американец сопротивлялся до последнего и на заключительных секундах отправил выпускника «Бауманки» в глубокий нокаут. Продержись ещё десять секунд, Александр стал бы главным претендентом на титул.

После поединка с Льюисом Волков начал выступать с переменным успехом, а восторги относительно его технического роста и прогресса сменились большим скепсисом.

Статус вахтёра

В боевых видах спорта есть понятие «гейткипер». Оно служит описанием бойца, который проверяет на прочность молодых талантов, а сам не имеет титульных амбиций. На русском языке ближайшим аналогом является слово «вахтёр». И именно в этом статусе россиянин будет находится в ближайшие пару лет, потому что он сам в клуб претендентов на титул уже не входит.

В UFC хорошо разбираются в бойцах, и отсутствие перспектив у Волкова руководители лиги заметили явно не «вчера». Именно поэтому ему дали в качестве соперника растущего и опасного Тома Аспиналла, который почти все победы в лиге одержал нокаутами в первом раунде. Причём поединки британца выглядели куда более впечатляющими, чем бои Льюиса и Кёртиса Блейдса, которым Александр уже проиграл.

И если этим двум американцам Александр хотя бы оказал достойное сопротивление, его встреча с Сирилом Ганом обернулась кошмарным разочарованием для всех поклонников российского бойца. Волков и его визави на протяжении пяти раундов занимались только тем, что «экономили» силы. Но при этом француз хотя работал первым номером и владел инициативой, выбрасывая редкие джебы. Без победы в пятом раунде Волков уже не мог рассчитывать на победу по очкам, но Драго был удивительно инертен, а Ган, наоборот, взвинтил темп.

За последний год стало очевидно, что Александр набрал много мышечной массы. Она оказала непосредственное влияние на скорость, тайминг и выносливость бойца. Драго начал «задыхаться» со второго раунда, полностью исчезла серийная работа руками и пропало чувство дистанции.

Александр Волков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все эти догадки подтвердил ещё поединок со стилистически удобным поляком Марчином Тыбурой. С той лишь разницей, что соперник, значительно уступающий Волкову в габаритах, просто не знал, как подойти к огромному великану.

Критика Шлеменко

Однако специалисты отмечали глобальные проблемы у Волкова намного ранее. Ещё пять лет назад Олег Тактаров и Абдулманап Нурмагомедов синхронно советовали Александру немедленно сменить лагерь. После увольнения из Bellator Волков стал работать с менеджером Иваном Банниковым и тренироваться в клубе «Стрела» под руководством Тараса Кияшко. Заслуга этого специалиста в том, что Волков вошел в число пяти лучших тяжеловесов мира столь очевидна, сколь очевиден и факт, что высокорослый спортсмен достиг своего потолка и перестал расти.

Причём поражение от Аспиналла получилось просто ужасающим. Волков выдохся уже в первом раунде, от его превосходной защиты от борьбы остались лишь воспоминания, россиянин непозволительно долго реагировал на все действия соперника и в итоге проиграл болевым приёмом в первом раунде. Такое фиаско в лучшем случае отбросит его на девятое место в рейтинге претендентов UFC, и чтобы вернуться в гонку ему придётся приложить сверхусилия. Теперь ему не хватит и двух побед, а ведь каждый из восьми претендентов, не говоря уже про чемпиона выглядят явными фаворитами в противостоянии с россиянином.

Особо жестко выступление Волкова в поединке с Аспиналлом оценил омский боец Александр Шлеменко, который настолько разоткровенничался, что вовсе заявил, что никогда не считал Драго бойцом высокого уровня.

Что-то Волков вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберёт англичанина, на взвешивании уверенный был такой. Говорят, карьера Волкова закончена? Так и есть. Я сейчас скажу про него и жёстко, и нежёстко. Саша всегда ехал на недооценке. Его чаще всего люди недооценивали, думали: ну что такого, худой парень, длинный, ничего особенного, сейчас выйдем и сломаем его. Ломали, ломали — а он не ломается. А сейчас Саша поздоровел, стал улыбаться, стал уверенным в себе. Люди стали больше готовиться к нему, — сказал Шлеменко.

Александр Волков Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

И нужно понимать, что между Шлеменко и Волковым не было никакого личного конфликта. Шторм просто выразил нейтральную позицию, рассказав всё то, что было известно ещё годами ранее. Просто на российском пространстве не принято говорить голую правду, чтобы не задеть чувств соотечественника. В принципе при желании и сам Драго может пройтись с той же риторикой по Шлеменко, который нередко терпел поражения от совсем уж непонятных персонажей.

Другое дело, что игнорировать очевидный спад в карьере Волкова уже невозможно. 33 года — это период пика возможностей, и именно в этот момент Александр скатился в карьерной лестнице в самый низ. Сейчас у него много конкурентов, которые моложе, техничнее, быстрее и злее.

К тому же есть ощущение, что Драго спокойно отнесётся к своему поражению, и оставит привычный уклад жизни без изменений, поскольку у UFC нет намерений разрывать с ним контракт. Проблема Волкова в том, что он не жертвует своим комфортом. Ему необходимы более сильные спарринг-партнёры, а он тренируется в «Стреле», ему необходимо развивать борьбу, а он тренируется у ударника, ему необходимо полностью посвятить себя спорту, а он уделяет время семье.

Без жертв не придёт результат. Это видно на примере Абдулманапа Нурмагомедова, который вложил всю душу и все усилия в своего сына Хабиба, а когда понял, что сам уже не способен дать сыну что-то новое, отправил его в США к Хавьеру Мендесу, который завершил формирование будущего чемпиона. Абдулманап призывал Волкова встать на этот путь ещё пять лет назад, а сейчас время Александра уже прошло, о чем и рассказал Шлеменко.