Что Пихлеру подарок, норвежцам — смерть

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Екатерина Юрлова-Перхт

Этап в Антхольце, некогда коронный для сборной России, принёс одни беды, но это скорее хорошо

Российские биатлонисты после сверхуспешного выступления в Оберхофе второй этап подряд остаются без наград. Но посыпать голову пеплом раньше времени не стоит. Оценка сезона для всей нашей команды будет зависеть от февральских и мартовских событий.

Что такое горы и с чем их едят?

Этап Кубка мира в Антхольце — особое событие в биатлонном календаре. Это самая высокая точка Кубка мира, расположенная на высоте почти 1700 метров. Это нам, зрителям, можно восхищаться видами Доломитовых Альп, голубым небом и даже греться зимой на ласковом полуденном солнышке. Для спортсменов все эти маленькие радости грозят серьёзным испытанием. Нет людей, которые бы чувствовали себя здесь хорошо. Просто одних высота убивает, а других лишь прибивает слегка.

Многие спортсмены сходятся во мнении: чтобы приспособиться к этим условиям, здесь нужно пожить от недели до десяти дней, иначе неизбежно попадёшь под акклиматизацию, а организм будет страдать от нехватки кислорода. Александр Логинов признался, что никогда не чувствовал себя так плохо, как в спринте, а в масс-старте у него заболел бок. Светлана Миронова не показала ожидаемой скорости, а у Екатерины Юрловой-Перхт совершенно развалилась стрельба.

Через год в Антхольце пройдёт чемпионат мира, и кто-то может решить, что мы окажемся к нему не готовы. Но бежать в горах рядовой этап на фоне решения других задач — это одно, и совсем другое — целенаправленно к ним готовиться. Три года назад Россия порвала в Антхольце всех, а потом провалила чемпионат мира без единой медали. Если в этом году из Эстерсунда команда привезёт хотя бы пару наград, о нынешней неудаче быстро забудут. Volker Danzer/imago sportfotodienst/Global Look Press Александр Логинов

Увидим ли Юрлову в вечернем платье?

Вторая причина блеклого выступления россиян имеет внутренние, а не внешние корни. Спортсмены допускали слишком много непозволительных огрехов. Миронова по-прежнему не готова к стрельбе с переменчивым ветром, Елисеев побежал масс-старт, толком не пристрелявшись, Юрлова-Перхт в двух гонках провалила стрельбу стоя, а Гараничев захлебнулся после бурного начала в спринте. Но больше беспокоит не само наличие ошибок, а та нервозность, которая сопровождает каждое выступление команды.

Начнём с того, что часть спортсменов просто игнорирует прессу и не хочет комментировать свои выступления. Так, Ирина Старых и Юрлова-Перхт не подходят к журналистам в микст-зоне с самого первого этапа, а остальные общаются лишь время от времени на фоне коллег, которые безотказны и для национальной, и для зарубежной прессы. Причины отказов порой одна смешнее другой. Юрлова-Перхт, например, всегда обещает сначала переодеться, а потом вернуться. Эту фразу она произносит на автомате, даже когда идёт полностью укутанная в зимнюю одежду. Хочется спросить: «Катя, а во что переоденетесь? В вечернее платье?» Говорят, Екатерина обижена на кого-то из коллег, а потому под горячую руку попадают абсолютно все журналисты.

Есть и другая крайность. Евгения Павлова и Маргарита Васильева, известные своей непосредственностью, проводят с прессой, и особенно с телевидением, больше времени, чем на лыжах. Излишние отвлечения на фоне болезней и не лучшего самочувствия явно не по душе главному тренеру Анатолию Хованцеву, который жалуется, что журналисты чуть ли не ночуют в номерах у девушек. Да и некоторые откровения Павловой были абсолютно неуместны, особенно если их переведут на иностранные языки. Но есть же, в конце концов, и золотая середина, которую демонстрируют западные профессионалы, умело дозирующие общение со СМИ, но никого не игнорирующие. Matthias Balk/dpa/Global Look Press Екатерина Юрлова-Перхт

Кому Америка, а кому снова горы

Сейчас биатлонисты разъедутся на несколько дней по домам, чтобы провести время с семьями, а затем 2 февраля разделятся на две группы. Первая — во главе с лидером команды Александром Логиновым — полетит за океан на североамериканские этапы Кубка мира, а вторая будет готовиться на горном сборе в Риднауне к чемпионату Европы. Две с половиной недели продуктивной работы должны поднять форму спортсменов, а после реакклиматизации они должны выйти на пик формы к главному старту. Но это в теории, а на практике коррективы могут внести уже предстоящие выходные.

Визиты в Россию с посещением общественных мест нередко завершаются для спортсменов инфекциями и простудами, преодолевая которые, они потом теряют драгоценное время. Может, проще было бы организовать визит родных и близких на сбор в Европу? Предстоящие два этапа Кубка мира и чемпионат Европы станут решающими для команды при выборе состава на чемпионат мира, а потому тренеры готовы рассмотреть самый широкий круг кандидатов.

Бё пощадил норвежцев

Антхольц ещё и любимое место в биатлонном календаре для норвежских болельщиков. Если в Германию в начале января они едут не так охотно, то в Доломитовых Альпах заполняют всё свободное звуковое пространство. После гонок они под странные гортанные выкрики, в которых узнаётся название их страны и биатлонных кумиров, нетрезвой вереницей медленно сползают с гор в район железнодорожной станции, а затем разъезжаются по местным посёлкам. Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Йоханнес Бё

Многие бойцы при этом засыпают в поездах, теряют ценные вещи или оказываются неспособны добраться до дому. Тренер норвежской команды француз Зигфрид Мазе поначалу удивлялся, сколько пьют за рубежом норвежцы, а сейчас уже свыкся с их традициями. И всё-таки в воскресенье Йоханнес Бё проявил милость к соотечественникам. Он не выиграл шестой старт подряд, иначе те бы устроили очередное гульбище за его здоровье и могли бы не вернуться домой вовремя и не выйти на работу.

Из России с любовью

Вольфганга Пихлера у нас в стране любят и уважают, хоть он уже пять лет не работает в команде. Тренер женской сборной Леонид Гурьев подарил проводящему последний сезон в карьере немцу бутылку русской водки. Тот, прежде чем спрятать её в рюкзак, решил проверить качество на своём ученике Бьорне Ферри. Бритоголовый гигант быстро осушил стопку и сказал, что такой качественный продукт вред желудку не нанесёт. Довольный Пихлер спрятал подарок подальше и наверняка отвезёт его в родной Рупольдинг.