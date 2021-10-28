«Что нам теперь, Крым отдать?»: Журова о нападках на российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, отметила, что к российским спортсменам всегда будет особенное отношение. Её слова приводит Sport24.

Наши девочки молодцы, очень за них рада. Сегодня победили в очень тяжёлой борьбе. Справедливость восторжествовала! Наконец наша команда завоевала те медали, которые заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили всё честно, — сказала Журова.

Также депутат Госдумы отметила, что к российским спортсменам всегда будет особое отношение, что зачастую им ставят высокие баллы только при идеальном выступлении. Спортсменка убеждена, что если беспочвенные нападки продолжатся, то страна потеряет талантливых спортсменов.

Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на спортсменов из России. Но это никогда не произойдёт, — приводит слова Журовой Sport24.

На данный момент в активе российской команды пять золотых медалей, три серебряные и одна бронзовая на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир, который проходит в японском городе Китакюсю, продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике.