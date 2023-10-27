Что известно о смерти и последних днях жизни Виктора Маматова Стали известны подробности последних дней жизни Виктора Маматова

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Виктор Маматов

На 87-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Какие подробности известны?

Чем известен Виктор Маматов

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года, при этом на крупных биатлонных соревнованиях он дебютировал только после службы в армии.

В Союзе биатлонистов рассказывали, что в сборной СССР для спортсмена долго не находилось места, а на международной арене он дебютировал в 1966 году, когда ему было 29 лет.

Спустя несколько месяцев после дебюта в сборной Маматов получил свое первое золото чемпионата мира, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. С чемпионатов мира он всего привез шесть наград, четыре из них — золотые.

Кроме того, Маматов завоевал золото на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. После завершения карьеры спортсмен успешно работал тренером и чиновником. Он сделал многое для популяризации биатлона в стране.

Что известно о смерти Виктора Маматова

О смерти Виктора Маматова сообщили на сайте Союза биатлонистов России.

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Виктору Федоровичу», — говорится в сообщении.

Причины смерти в организации не раскрыли.

Какими были последние дни жизни Маматова

Источник из окружения Виктора Маматова сказал ТАСС, что его здоровье подорвал уход из жизни его жены. Также он раскрыл, что спортсмен скончался в больнице.

«Виктор Федорович умер в своей палате в геронтологическом центре „Люблино“ в Москве, куда он переехал около двух лет назад вместе женой, в прошлом году ее не стало. Уход близкого человека еще больше подорвал здоровье Виктора Федоровича. Последние два месяца он уже практически не покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и друзей», — заявил источник.

Что о смерти Маматова сказали его коллеги

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Маматова. Он подчеркнул, что кончина биатлониста стала большой потерей для всего спортивного сообщества.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Федорович Маматов. Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия. После окончания спортивной карьеры Виктор Федорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта. Его уход — это большая потеря для всего спортивного сообщества», — сказал Матыцин ТАСС.

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил ТАСС, что Маматов был великим спортсменом и гражданином, он представлял поколение победителей.

«Мы вместе прошли две Олимпиады, четыре чемпионата мира. И дальше по жизни всегда были рядом. Он представлял поколение победителей. Виктор Федорович — великий спортсмен и гражданин. Великий ушел, мои соболезнования родным и близким», — рассказал он.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов назвал Маматова великим спортсменом.

«Он был великим спортсменом, чемпионом. Нас судьба сводила в очень непростое время — в 90-е годы, в период распада Советского Союза. Он работал зампредседателя спорткомитета СССР по зимним видам, вице-президентом ОКР. Я с ним очень тесно сотрудничал — прекрасный, ответственный человек. Переживал за дело и многое сделал для сохранения не только лыжного спорта, но и всех зимних видов», — поделился он с ТАСС.

Читайте также:

Названа предварительная причина смерти биатлонистки Резцовой

Умер биатлонист и тренер Александр Привалов

Лучшую биатлонистку мира задержали за мошенничество