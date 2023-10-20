Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анфисы Резцовой

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни в возрасте 58 лет. Спортсменка скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Что известно о ее жизни и смерти?

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О кончине спортсменки сообщил ее бывший супруг Леонид Резцов. По его словам, смерть Анфисы Резцовой наступила 19 октября.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра, ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15 числа», — отметил он.

В марте спортсменка перенесла сердечный приступ. Она упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего была доставлена в больницу. Резцова прошла длительное лечение.

«А я уже три недели в больнице лежу. Да, чего-то сердечко зашалило немножко дома. И вот меня дочка младшая сюда привезла в больницу. Вот жду врача с обходом, что скажет. Гемоглобин низковат. И не знают, как мне его повысить», — делилась она с «КП Спорт».

«Последние дни Анфиса Резцова провела в реанимации подмосковной больницы. Она была туда доставлена на скорой без сознания 15 октября. Сегодня ее должны были перевезти в другую больницу, но бывшая спортсменка умерла 19 октября не приходя в сознание. У нее остановилось сердце. Также женщина часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина. Несколько раз ей делали донорское переливание крови» — передает Baza.

Что известно о достижениях и жизни Резцовой

Анфиса Резцова родилась в рабочей семье в деревне Якимец Гусь-Хрустального района. В 1968 году вместе с родителями она переехала во Владимир. Во время обучения в школе на ее физические данные обратили внимание тренеры и привели ее в лыжные гонки. Спортсменка в 1985 году вышла замуж за биатлониста и тренера Леонида Резцова. В браке она родила четырех дочерей.

Долгое время она оставалась единственной в мире женщиной, имевшей олимпийское золото сразу в двух видах спорта.

Достижения в лыжных гонках:

чемпионка Олимпийских игр в Калгари (эстафета) в 1988 году;

серебряный призер Олимпийских игр в Калгари (гонка на 20 км) в 1988 году;

трехкратная чемпионка мира (1985, 1987, 1999 — эстафеты);

двукратный серебряный призер чемпионата мира 1987 года — гонки на 5 и 20 км.

Достижения в биатлоне:

двукратная чемпионка Олимпийских игр (Альбервиль-1992 — спринт, Лиллехаммер-1994 — эстафета);

бронзовый призер Олимпийских игр в Альбервиле (эстафета) в 1992 году;

серебряный призер чемпионата мира 1992 года в командной гонке;

обладательница Кубка мира в сезоне-1991/92 и сезоне-1992/93 годов.

Как в России отреагировали на смерть Резцовой

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин в беседе с NEWS.ru, комментируя смерть Резцовой, назвал ее «выдающейся биатлонисткой».

«Мы не были лично знакомы с Анфисой Резцовой, но я приношу свои соболезнования. Очень жаль, что нас покидают выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы. Новости о смерти всегда приносят лишь грусть и печаль, что ж, мне очень жаль, — сказал он.

Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер ОИ-2006 и бронзовый призер ОИ-2010 по биатлону Иван Черезов в комментарии NEWS.ru заявил, что Анфиса Резцова была ярким и талантливым человеком.

«Человек яркий, запоминающийся, талантливый. Без сомнения, легенда лыжного спорта, биатлона. Сильная по характеру, волевая. Чемпионка во всех смыслах этого слова, не боялась высказывать свое мнение, нравилось оно кому-то или нет. Не боялась без оглядки сказать, что считает правильным. Большая трагедия для всего спорта», — подчеркнул спортсмен.

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