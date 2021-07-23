«ЧП на Фукусиме не прошло незаметно»: Милонов об украинском Крыме на ОИ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский.

ЧП на Фукусиме не прошло незаметно. У них там помутнение рассудка. Они не то, что не могут понять, куда прикрепить Крым. Они девочку от мальчика отличить не могут. У них в женских сборных мужики уже бегают. Всё пошло вверх дном. Для меня ясно одно: мужик в женском платье в составе женской сборной равнозначно тому, что Крым пытаются пририсовать к Украине. И первое, и второе противоестественно, аморально и неприемлемо, — сказал Милонов.

По мнению депутата, «как бы ни пытались на мужика надеть юбку, он всё равно останется мужиком». Также и с Крымом — «как бы ни пытались обозначить полуостров, Крым всё равно останется Россией».

МОК давно уже утратил все связи с реальностью. Это последняя бригада. Давайте мы всё-таки не будем в этом олимпийском хосписе тревожить больных. Пусть они спокойно умрут. Больше в таком виде Олимпиады не будет, — добавил он.

На официальном сайте Игр в разделе FAN Map разместили карту со странами. На ней было чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной, но затем это исправили, признав подобное обозначение ошибочным.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский.