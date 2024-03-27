Член паралимпийской сборной Екатерина Попова погибла во время теракта

Фото: paralymp.ru

Екатерина Попова

Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета РФ. Она была мастером спорта, призером в том числе чемпионата Европы по настольному теннису среди спортсменов с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в «Крокус Сити Холле» погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв атаки террористов увеличилось до 140 человек.

Тем временем следственным органам удалось опознать уже 84 тела погибших при теракте. В Следственном комитете России отметили, что среди них пятеро детей в возрасте от девяти до шестнадцати лет. Личности остальных жертв трагедии будут установлены путем молекулярно-генетической экспертизы. В данное время следователям поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных или близких.