Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина

https://news.ru/storage/news/4cc71a86fb472ff5af616ab0130a7ada/1c8203b8-dccf-42ab-a41e-f2117e815d88_850.jpg Celso Pupo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми высказался о ситуации с допинговыми скандалами вокруг сборной России

«Лично мое впечатление — к России относятся предвзято из-за политики страны и ее лидера Владимира Путина», — передаёт его слова Insidethgames.

Рамсеми добавил, что не может представить, чтобы подобное происходило с любой другой страной мира. Он подчеркнул, что спортсмены из России обязательно примут участие в Олимпиаде-2020.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не имеет права осуществлять свою деятельность из-за допинговых разбирательств. Решение по РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) должны принять 21-22 января. Ранее в Москву прибыли эксперты организации и изъяли необходимые данные из Московской лаборатории. Передача данных должны была быть осуществлена до 31 декабря 2018 года, но условие выполнили из-за сертифицирования оборудования WADA. В случае если РУСАДА не будет восстановлено в правах, все российские спортсмены лишатся возможности выступать на международной арене под российским флагом.

Как писал News.ru, Макларен поведал о новых случаях приёма допинга в России.