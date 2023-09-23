Члены аппарата правительства России, Совфеда и другие государственные деятели вышли на арену в московском «Баскет-холле» в рамках 11-го благотворительного баскетбольного матча. Собранные в рамках мероприятия средства предназначены для детей с церебральным параличом из новых регионов страны.
В соревновании приняли участие зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и министр спорта Олег Матыцин. Кроме того, на арену вышли актер Гоша Куценко, баскетболистка и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Абросимова, а также фигурист Александр Жулин.
Капитаном одной из команд стал вице-премьер РФ Александр Новак, за другую выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Матч завершился со счетом 55:55. Гостями мероприятия стали 80 детей участников спецоперации из новых регионов России, многие из них — с ДЦП.
К участникам также обратился президент России Владимир Путин. Он высоко оценил инициативу, которая объединяет энергичных и неравнодушных людей. По его словам, в матче, проходящем под девизом «Движение вверх», участвуют известные спортсмены, представители государственных и бизнес-структур, средств массовой информации и творческих организаций, и конечно, главные гости мероприятия — мальчишки и девчонки из многих регионов страны, в том числе из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Благотворительный матч проходит в Москве ежегодно. Его организатором является фонд «Шаг вместе», учредитель которого Куценко. Мероприятие проводилось при поддержке Главного центра специальной связи России.
Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Евгений Гомельский, советский и российский тренер женских баскетбольных команд
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»
Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru
Благотворительный матч в Москве, который провел в 11-й раз фонд «Шаг вместе»