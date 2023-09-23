Захарова, Сальдо и Жулин «поспорили» на арене: фото матча в «Баскет-холле»

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Гоша Куценко, российский актёр

Члены аппарата правительства России, Совфеда и другие государственные деятели вышли на арену в московском «Баскет-холле» в рамках 11-го благотворительного баскетбольного матча. Собранные в рамках мероприятия средства предназначены для детей с церебральным параличом из новых регионов страны.

В соревновании приняли участие зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и министр спорта Олег Матыцин. Кроме того, на арену вышли актер Гоша Куценко, баскетболистка и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Абросимова, а также фигурист Александр Жулин.

Капитаном одной из команд стал вице-премьер РФ Александр Новак, за другую выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Матч завершился со счетом 55:55. Гостями мероприятия стали 80 детей участников спецоперации из новых регионов России, многие из них — с ДЦП.

К участникам также обратился президент России Владимир Путин. Он высоко оценил инициативу, которая объединяет энергичных и неравнодушных людей. По его словам, в матче, проходящем под девизом «Движение вверх», участвуют известные спортсмены, представители государственных и бизнес-структур, средств массовой информации и творческих организаций, и конечно, главные гости мероприятия — мальчишки и девчонки из многих регионов страны, в том числе из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Благотворительный матч проходит в Москве ежегодно. Его организатором является фонд «Шаг вместе», учредитель которого Куценко. Мероприятие проводилось при поддержке Главного центра специальной связи России.

Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.