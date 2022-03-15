Чиновник покинул Олимпийский комитет Норвегии из-за отстранения россиян

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал ушёл со своего поста в знак протеста против санкций, с которыми столкнулись российские спортсмены. Функционер заявил, что считает действующие запреты неоправданными, сообщает «Матч ТВ».

Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Таким образом, я хотел выразить свое несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости, откуда он, — заявил Ваттердал.

Ваттердал покинул свой пост 14 марта. Помимо этого, он сообщил, что получил много сообщений в поддержку своего поступка. Также функционер сохранил место в комитете спортсменов, который планирует покинуть в 2023 году после истечения срока полномочий.

Со схожей позицией выступила несколькими днями ранее член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон. По её мнению, решение международных спортивных федераций отстранить от состязаний российских атлетов является расизмом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не приглашать российских спортсменов на официальные соревнования. 2 марта Норвегия поддержала дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, но призвала допустить к турнирам юниоров и детей.