Чернышенко вошёл в состав наблюдательного совета АНО «Росгонки»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов и бывший замминистра спорта Наталья Паршикова вошли в состав наблюдательного совета АНО «Росгонки», которая является промоутером Гран-при России «Формулы-1» на трассе в Сочи.
Также распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 21 апреля Андрей Сельский был назначен заместителем министра спорта РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.
Ранее Чернышенко поручил Министерству спорта совмествно с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), писал NEWS.ru.
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