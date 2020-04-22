Чернышенко вошёл в состав наблюдательного совета АНО «Росгонки»

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Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.

Заболевание найдено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. В данный момент он проходит лечение на дому, сообщает Kyodo. Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны...