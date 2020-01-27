https://static.news.ru/photo/7101883e-411c-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия должна защитить интересы своих спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио-2020.

Первоочередные задачи — это, конечно, возвращение позиций России на международной арене спортивной при нулевой терпимости к допингу, к злоупотреблениям. Мы должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас впереди Олимпийские игры в Токио, — сказал Чернышенко на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

Чернышенко также отметил, что необходимо восстановить права федераций, которые потеряли свои позиции на международной арене, это Всероссийская федерация лёгкой атлетики, Федерация тяжёлой атлетики России, Союз биатлонистов России, а также Федерация гребного спорта России.

Ранее Чернышенко представил нового министра спорта РФ Олега Матыцина и рассказал о задачах, поставленных президентом России, писал NEWS.ru.