Чернышенко: России нужно поставить точку в вопросах допинга

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Французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией. Как отмечается в материале, внимание правоохранителей привлекли ставки на пятый гейм второй партии. Они были...