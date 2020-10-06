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Чернышенко: России нужно поставить точку в вопросах допинга

13:07, 06 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что необходимо искоренить допинг в российском спорте.

Нам нужно поставить точку в вопросах допинга. Нам нужно увеличить сократившееся наше представительство в международных организациях, — сказал Чернышенко на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать стратегию развития физкультуры и спорта в стране, рассчитанную на десять лет, и принять её до конца текущего года.

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