Чернышенко: нашим спортсменам будет трудно попасть на Олимпиаду из-за МОК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) создал для российских спортсменов невозможные условия, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит ТАСС, отобраться и поехать на Олимпиаду в Париже не сможет практически никто из них.

Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться, — сказал журналистам Чернышенко.

По его словам, есть всего несколько видов спорта, в которых у спортсменов остается возможность отправиться на Олимпиаду. Чернышенко считает, что соответствующее решение Олимпийский комитет России и национальные федерации должны будут принимать вместе.

Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Международного олимпийского комитета, направленные против российских спортсменов, являются разрушением идей олимпизма. Таким образом он прокомментировал решение МОК не пускать нейтральных участников на церемонию открытия.

Также стало известно, что комитет не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд пояснил, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах.