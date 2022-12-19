Черная накидка на плечах аргентинского футболиста Лионеля Месси на награждении лидеров ЧМ-2022 является атрибутом продвижения катарской и арабской культуры, рассказал в беседе с Lenta.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. Кроме того, по его словам, эта одежда является знаком уважения к спортсмену.
Очень много было попыток дискредитировать этот чемпионат. А через такие маленькие хитрости Катар пытается повысить свою значимость. Месси — футболист мирового уровня. Его знают больше, чем некоторых президентов. И надев на него такую накидку, Катар показывает миру: «Это наша культура, и даже сам Месси отдает дань памяти нашей культуре», — сказал Гасанов.
Политолог уверен, что в будущем такой жест будет играть и политическую роль в создании благоприятного образа Катара в мире. По его словам, арабские страны в основном известны благодаря поставкам энергоресурсов, однако сейчас они пытаются открыться миру в культурном и социальном плане.
Накануне Аргентина одержала победу над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу, но в серии пенальти сильнее оказалась Аргентина. Бронзовые медали завоевала Хорватия.
По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.