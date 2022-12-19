Черную накидку Месси на награждении ЧМ назвали маленькой хитростью катарцев Политолог Гасанов: черная накидка Мессии на ЧМ-2022 является продвижением катарской культуры

Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино (справа) награждает Лионеля Месси (справа) из Аргентины во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2022

Черная накидка на плечах аргентинского футболиста Лионеля Месси на награждении лидеров ЧМ-2022 является атрибутом продвижения катарской и арабской культуры, рассказал в беседе с Lenta.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. Кроме того, по его словам, эта одежда является знаком уважения к спортсмену.

Очень много было попыток дискредитировать этот чемпионат. А через такие маленькие хитрости Катар пытается повысить свою значимость. Месси — футболист мирового уровня. Его знают больше, чем некоторых президентов. И надев на него такую накидку, Катар показывает миру: «Это наша культура, и даже сам Месси отдает дань памяти нашей культуре», — сказал Гасанов.

Политолог уверен, что в будущем такой жест будет играть и политическую роль в создании благоприятного образа Катара в мире. По его словам, арабские страны в основном известны благодаря поставкам энергоресурсов, однако сейчас они пытаются открыться миру в культурном и социальном плане.

Накануне Аргентина одержала победу над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу, но в серии пенальти сильнее оказалась Аргентина. Бронзовые медали завоевала Хорватия.

По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.