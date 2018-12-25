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Черчесов выбрал между работой в клубе и сборной

Станислав Черчесов Сергей Булкин/News.ru

Станислав Черчесов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему не собирается менять работу в национальной команде на деятельность на посту тренера клуба.

«Готовность работать в сборной у меня есть. На сегодняшний день нет смысла мне посматривать на сторону, как, наверное, нет смысла и на меня посматривать. Была бы другая ситуация — с обеих сторон были бы какие-то движения», — сказал Черчесов РФС ТВ.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 его подопечные вышли в ¼ финала.

Как писал News.ru, Черчесов рассказал, что российский футбол сделал шажок назад.


#футбол #СтаниславЧерчесов
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