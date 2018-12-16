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Черчесов рассказал о возможном вызове Кокорина в сборную

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/News.ru

Станислав Черчесов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что у нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина есть шанс вернуться в сборную России, если все проблемы в правовом поле будут решены и игрок продолжит показывать качественный футбол. Специалист вспомнил скандальный случай, который произошёл с футболистом в Монако в 2016 году.

«Сначала им надо разобраться в правовом поле, потом перейдем на футбольное. И опять же, жизнь показала, что после истории в Монако Кокорин вернулся в сборную. Потому что все успокоились, он показывал свою игру, забивал голы. Мы обо всём поговорили — и он был в команде», — сказал Черчесов «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что считает важным оказывать поддержку игрокам.

В 2016 году в одном из ночных клубов Монако Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро. Распивая алкоголь во время звучания гимна России, они попали на видео.

Сейчас Кокорин и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

News.ru писал, что экс-футболист сборной Германии обратился к Кокорину.


#футбол #СтаниславЧерчесов #сборнаяРоссии
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