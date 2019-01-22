Черчесов навестил Головина во Франции

https://news.ru/storage/news/256d7f788589bb51d6184f83a64fac74/3a8d3ee6-4f3e-4fbf-a17d-13f27f5b34e8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о поездке во французский «Монако», где свой дебютный сезон проводит полузащитник сборной России Александр Головин.

По словам тренера, в том, что у Головина неудачно складывается игра, нет ничего страшного, а трудности в команде носят временный характер.

«На мой взгляд, тот опыт, который он сейчас получает, неоценим. Вне зависимости от результата», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

22-летний Головин в этом сезоне провел за «Монако» 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Команда Тьерри Анри после 21 тура с 15 очками занимает 19-е место из 20 возможных в чемпионате Франции.

Как писал News.ru, в способностях Головина усомнились.