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Черчесов навестил Головина во Франции

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/News.ru

Станислав Черчесов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о поездке во французский «Монако», где свой дебютный сезон проводит полузащитник сборной России Александр Головин.

По словам тренера, в том, что у Головина неудачно складывается игра, нет ничего страшного, а трудности в команде носят временный характер.

«На мой взгляд, тот опыт, который он сейчас получает, неоценим. Вне зависимости от результата», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

22-летний Головин в этом сезоне провел за «Монако» 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Команда Тьерри Анри после 21 тура с 15 очками занимает 19-е место из 20 возможных в чемпионате Франции.

Как писал News.ru, в способностях Головина усомнились.


#футбол #АлександрГоловин #Монако
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