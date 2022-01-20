Чемпионский бой в Казахстане с участием россиянина перенесён на новую дату

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Российский боксёр Андрей Сироткин сообщил новую дату своего поединка с представителем Казахстана Мейиримом Нурсултановым. Изначально встреча за титул WBO International должна была состояться 22 января в Актау.

Новая дата боя 5 февраля, — сказал Сироткин корреспонденту NEWS.ru.

Россиянин уточнил, что встреча будет рассчитана на десять раундов. Место проведения поединка осталось прежним — Актау.

На счету 36-летнего Сироткина 19 побед, одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге. 28-летний Нурсултанов в 15 поединках одержал 15 побед.

Ранее иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорён к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году. Адвокат боксёра Бабак Пакния подтвердил приговор и сообщил о планах подать апелляцию в Верховный суд в течение 20 дней.